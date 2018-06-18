]]> ]]>
Главная В мире Новости

Южная Корея надеется объявить об окончании Корейской войны в этом году

10:18 18.06.2018
Фото с сайта RusNext.ru
Фото с сайта RusNext.ru
Материалы по теме:

Правительство Южной Кореи рассчитывает в 2018 году добиться формального окончания Корейской войны, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИДа страны Кан Гён Хва.

Отмечается, что формально Корейская война 1950-1953 годов не окончена, хотя боевые действия прекратились подписанием соглашения о перемирии. Ранее все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне отвергались.

Однако, во время первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсуждать договор о мире с КНДР. По итогам встречи был подписан «подробный документ», который, по словам лидера КНДР стал новым стартом в отношениях между двумя странами.

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2018, 13:13
Гость: Юляша

В этои есть сомнения,и вот почему:
Ю.Корея исторически,с тех лет лежит под пиндо=Хозяином,вот точно как сегодня Украйна.
С.Корея этого никогда не приемлет,для них пиндос - это как для нас бендеровщина.Это хуже фашиста,кто понимает о чем я.Это как латышские полицаи-каратели для любого белоруса,ведь за прошедшие 75 лет НЕ изменились ни на йоту ни каратели,а я живу всю жизнь в Европе,именно среди них,русофобов...ни белорусы,там много моей родни,и я тоже знаю,о чем пишу.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.