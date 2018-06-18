Южная Корея надеется объявить об окончании Корейской войны в этом году

10:18

Правительство Южной Кореи рассчитывает в 2018 году добиться формального окончания Корейской войны, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИДа страны Кан Гён Хва.

Отмечается, что формально Корейская война 1950-1953 годов не окончена, хотя боевые действия прекратились подписанием соглашения о перемирии. Ранее все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне отвергались.

Однако, во время первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсуждать договор о мире с КНДР. По итогам встречи был подписан «подробный документ», который, по словам лидера КНДР стал новым стартом в отношениях между двумя странами.