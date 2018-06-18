В Раде предрекли наступление дефолта в стране

10:49

Украина стоит на грани дефолта. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии за жизнь Вадим Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».

По словам Рабиновича, европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины». В частности, МВФ готов выделить Украине миллиард евро, но за это они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка.

«То есть, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы туту же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», - сказал парламентарий.

Как напомнил Рабинович, до конца 2018 Украина должна выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м — 12,1 миллиарда, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности Киев должен будет выплатить 117 миллиардов долларов долга.

«Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», - сказал политик.

По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации, может стать дефолт.