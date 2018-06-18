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СМИ рассказали о русском, пытавшемся продать компромат на Клинтон

06:57 18.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Гражданин России пытался продать компромат на Хиллари Клинтон одному из сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованной инфрмации, весной 2016 года некто по имени Генри Гринберг обратился к партнеру Трампа по кампани Роджеру Стоуну и предложил компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон в обмен на $2 миллиона.

Стоун обсуждал предложение с представителем штаба Трампа Майклом Капуто и назвал его пустой тратой времени. Сейчас Стоун считает, что его подставило ФБР, а сам он не вел никаких дел с русскими во время предвыборной кампании.

Стоун и Капуто скрыли факт встречи с Гринбергом во время предыдущего расследования российского вмешательства в выборы, которое проводил конгресс. Сейчас дело расследует специальный прокурор Роберт Мюллер.

Генри Гринберг, 59 лет, представился информатором ФБР. В судебных документах за 2015 год он фигурирует под именем Генри Окнянский, под которым якобы работал на ФБР 17 лет. Спецслужба отказалась комментировать эту информацию. Сам Гринберг утверждает, что прекратил работать информатором после 2013 года. По его словам, деньги за компромат просил его друг.

Темы: Дональд Трамп, Разведка и шпионаж в мире, Президентские выборы в США
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