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Меркель приняла ультиматум партии ХСС по ситуации с беженцами

19:13 18.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум входящего в правительство Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу противодействия нелегальной миграции, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Накануне сообщалось, что лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер дал Меркель две недели, чтобы урегулировать проблему беженцев на общеевропейском уровне. В ХСС надеются, что на ближайшем саммите ЕС, который состоится 28 июня, канцлеру удастся согласовать с партнерами компромиссное решение.

Предполагается, что в ином случае мигрантов, зарегистрированных в других странах Евросоюза, вышлют из ФРГ, а новых беженцев на территорию Германии не пустят.

Для этого Зеехофер обяжет федеральную полицию усилить контроль на границе, после чего начнется депортация "отказников". Сам глава МВД заявил, что реализация этих мер намечена на июль.

Конфликт между канцлером и лидером немецких консерваторов Хорстом Зеехофером разгорелся из-за новой концепции в области миграционной политики.

В среду в Берлине прошла встреча Меркель с лидером ХСС, на которой политики обсудили проект документа. По данным инсайдеров, переговоры окончились безрезультатно.

Как пишут СМИ, в "генеральном плане" содержится требование запретить въезд на территорию Германии тем беженцам, которые не имеют при себе удостоверений личности или уже получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Эти меры, по замыслу разработчиков, следует реализовать в одностороннем порядке.

В то же время федеральный канцлер считает, что действия немецкого правительства необходимо согласовать с другими странами ЕС. Сторонники Меркель указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого функционирует нынешний кабмин. От ХСС документ подписал лично Хорст Зеехофер.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2018, 20:14
Гость: LexaP

Куда же теперь бедолаг денут?
Хуанам отправят?
18.06.2018, 20:00
Гость: Chateauneuf du Pap

Это не следует принимать слишком серьёзно. Викоалиционных правительствах Европы такие «ультиматумы» как разминка. Часто бывают и угрозы уйти из коалиции, но желание остаться при власти всегда побеждает.
Не надо очень радоваться, это быстро пройдёт.
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