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Около ста человек пострадали в результате землетрясения в Японии

08:10 18.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе Японии погибли три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Среди погибших -  девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава. Число пострадавших, по последним данным, достигло 91.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник. Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.

Данных о российских гражданах, которые могли пострадать от землетрясения, пока не поступало. Генконсульство в Осаке работает в нормальном режиме, сообщил РИА Новости генеральный консул Олег Рябов. Внутри здания российской дипмиссии на стенах появились трещины, в помещениях двигалась мебель, падали телевизоры, добавил он.

Темы: Япония, Крупные землетрясения и их последствия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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