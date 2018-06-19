Большая часть огнестрельного оружия в мире находится у гражданских лиц

10:08

Более 80 процентов всего огнестрельного оружия в мире сконцентрировано в руках гражданских лиц. Об этом сообщает компания Small Arms Surwey со ссылкой на результаты своего исследования.

Как говорится на сайте компании, в распоряжении Вооруженных сил разных стран в общей сложности находится примерно 133 млн единиц огнестрельного оружия (13%), на силовые структуры приходятся 23 млн единиц (2%). В руках гражданских лиц находится 857 млн единиц оружия.

Отмечается, что за последние десять лет общая численность огнестрельного оружия выросла на 32 процента — с 650 млн в 2006 году до 857 млн в 2017 году. Самая высокая доля гражданских лиц, владеющих огнестрельным оружием находится в США, где на 100 жителей в среднем приходятся 120,5 единицы оружия. В общей сложности в руках гражданского населения США находятся 393 млн единиц оружия, что составляет почти половину всего оружия в руках гражданских.

Далее по числу единиц огнестрельного оружия на душу населения следуют Йемен, Черногория, Сербия и Канада.