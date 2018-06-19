США и Южная Корея приостановили подготовку к запланированным учениям

09:38

Южная Корея и США приняли решение приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, пишет южнокорейское агентство «Ренхап».

«После тесного сотрудничества Южная Корея и США приняли решение приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian. Оборонительные учения были запланированы на август», - приводит агентство заявление министерства обороны Южной Кореи.

При этом отмечается, что обе страны планируют продолжить консультации по «дополнительным мерам». В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что обсуждение приостановки совместных учений на данный момент продолжаются.

Приостановка военных учений США и Южной Кореи была одной из тем переговоров между Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ына.