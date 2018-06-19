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США и Южная Корея приостановили подготовку к запланированным учениям

09:38 19.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Южная Корея и США приняли решение приостановить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, пишет южнокорейское агентство «Ренхап».

«После тесного сотрудничества Южная Корея и США приняли решение приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian. Оборонительные учения были запланированы на август», - приводит агентство заявление министерства обороны Южной Кореи.

При этом отмечается, что обе страны планируют продолжить консультации по «дополнительным мерам». В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что обсуждение приостановки совместных учений на данный момент продолжаются.

Приостановка военных учений США и Южной Кореи была одной из тем переговоров между Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ына. 

Темы: США, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
Источник: Интерфакс
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