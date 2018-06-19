В Киеве произошли столкновения митингующих шахтеров и полиции

15:46

Украинские шахтеры и ветераны войны в Афганистане вышли на протестную акцию к стенам здания Верховной Рады в Киеве. Митингующие пытаются прорваться ко входу в госпарламент, чтобы потребовать изменения внутренней политики страны в отношении льготных выплат и исправить негативную ситуацию в угольном секторе Украины.

«Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки», — рассказала корреспондент РИА Новости.

По данным полиции, возле украинского парламента находятся 1,5 тыс. участников митинга и 500 правоохранителей.

Митингующие у стен парламента требуют, чтобы депутаты приняли закон о выделении из бюджета страны на развитие отрасли более 6 млрд гривен, отменили монетизацию льгот на проезд, а также увеличили компенсацию ветеранам-инвалидам до шести-восьми прожиточных минимумов. Первый вице-спикер Рады

Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов.

По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов. По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено. Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b28cec19a794755300d0256

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов. По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено. Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b28cec19a794755300d0256