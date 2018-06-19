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В Киеве произошли столкновения митингующих шахтеров и полиции

15:46 19.06.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Украинские шахтеры и ветераны войны в Афганистане вышли на протестную акцию к стенам здания Верховной Рады в Киеве. Митингующие пытаются прорваться ко входу в госпарламент, чтобы потребовать изменения внутренней политики страны в отношении льготных выплат и исправить негативную ситуацию в угольном секторе Украины.

«Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки», — рассказала корреспондент РИА Новости.

По данным полиции, возле украинского парламента находятся 1,5 тыс. участников митинга и 500 правоохранителей.

Митингующие у стен парламента требуют, чтобы депутаты приняли закон о выделении из бюджета страны на развитие отрасли более 6 млрд гривен, отменили монетизацию льгот на проезд, а также увеличили компенсацию ветеранам-инвалидам до шести-восьми прожиточных минимумов. Первый вице-спикер Рады

Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов.

По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов.

По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b28cec19a794755300d0256

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов.

По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b28cec19a794755300d0256

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов.

По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, «выдвигая к власти социальные требования». В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b28cec19a794755300d0256

Темы: Киев, Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2018, 18:44
Гость: А где там были шахтеры?

Там были ветераны Афгана и АТО. Конечно вместе.
Ибо был вопрос сугубо о военных пенсиях.
Шахтеры то тут к чему?
19.06.2018, 18:26
Гость: Хмуууе

А почему Порошенко должен отдавать власть? От него этого никто не требует. Требования совсем другие.
19.06.2018, 17:34
Гость: Потрошня

это уже отработанное песиво. Пиндатые за него уже не цепляются, ручонки проскальзывают.
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