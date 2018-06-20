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Канада официально легализовала продажу и употребление марихуаны

09:09 20.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Сенат Канады полностью легализовал продажу и употребление марихуаны в стране, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что законопроект поддержали 52 сенатора, против высказались 29. Согласно закону любой совершеннолетний гражданин сможет легально приобретать до 30 граммов марихуаны и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.

«Сегодня прошло историческое голосование в Сенате, которое положило конец 90-летнему канабиса в стране, 90-летней бесполезной криминализации, 90-летнему запретительному подходу, который не давал никаких результатов», - отметили в канадском Сенате.

Глава Минздрава страны Джинетт Петитпас Тейлор заявила, что Канада вступает в эпоху «разумной, ответственной и справедливой политики в отношении распространения марихуаны». Ранее в стране было разрешено употребление марихуаны в медицинских целях.

Продажа марихуаны будет возможна в онлайн магазинах, однако он не может продаваться в тех же местах, где реализуется табак и алкоголь. Закон вступит в силу лишь через два месяца. За это время каждая провинция должна разработать собственные правила, регулирующие распространение конопли.

Темы: Канада, Борьба с наркотиками в мире
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