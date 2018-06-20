ВВС Израиля атаковали 25 объектов ХАМАС в секторе Газа

10:24

Израильская авиация за ночь трижды атаковала сектор Газа. При последнем налете удары были нанесены по 11 объектам боевиков в ответ на массированные ракетные обстрелы с территории анклава, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы Израиля.

Всего за ночь самолеты разбомбили около 25 целей, принадлежащих движению ХАМАС. По данным армии, объектами атаки стали четыре военных комплекса, в том числе подземный тренировочный лагерь.

В распространенном командованием заявлении утверждается, что удары были нанесены в ответ на пуск боевиками ХАМАС по территории Израиля 45 ракет, добавляет "Интерфакс".

"Террористическая организация ХАМАС в течение ночи предприняла нападения на граждан Израиля путем жестоких ракетных атак. Это ставит сектор Газа и его мирных жителей на путь ухудшения ситуации", - подчеркивается в заявлении.

Палестинские обстрелы начались после того, как около полуночи авиация атаковала в Газе три объекта ХАМАС. Первую бомбардировку военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают пожары на израильской стороне границы.