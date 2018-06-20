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ВВС Израиля атаковали 25 объектов ХАМАС в секторе Газа

10:24 20.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Израильская авиация за ночь трижды атаковала сектор Газа. При последнем налете удары были нанесены по 11 объектам боевиков в ответ на массированные ракетные обстрелы с территории анклава, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение армейской пресс-службы Израиля.

Всего за ночь самолеты разбомбили около 25 целей, принадлежащих движению ХАМАС. По данным армии, объектами атаки стали четыре военных комплекса, в том числе подземный тренировочный лагерь.

В распространенном командованием заявлении утверждается, что удары были нанесены в ответ на пуск боевиками ХАМАС по территории Израиля 45 ракет, добавляет "Интерфакс".

"Террористическая организация ХАМАС в течение ночи предприняла нападения на граждан Израиля путем жестоких ракетных атак. Это ставит сектор Газа и его мирных жителей на путь ухудшения ситуации", - подчеркивается в заявлении.

Палестинские обстрелы начались после того, как около полуночи авиация атаковала в Газе три объекта ХАМАС. Первую бомбардировку военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают пожары на израильской стороне границы.

Темы: Израиль, Сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 13:13
Гость: Ray Bloom

"Террористическая организация ХАМАС". Нет, она есть борец за освобождения своих территорий захваченных евреями. Как сказал один американский военный аналитик "К 2025 году Израиля не станет".
20.06.2018, 13:06
Гость: чУдные дела

Десятилетиями бьют по крошечной Газе по "объектам боевиков" , казалось бы уже пустое место должно остаться, ан нет. Люди там живут и даже дети.

Сколько ж там тех объектов и людей.
Только мне кажется что тут что-то не так?
20.06.2018, 11:07
Гость: Длинный нос

"Всего за ночь самолеты разбомбили около 25 целей, принадлежащих движению ХАМАС"

И теперь эти объекты из принадлежности движению перешли в принадлежность покоя?
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