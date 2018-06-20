]]> ]]>
Главная В мире Новости

Американский генерал рассказал о победителе в третьей мировой войне‍

10:02 20.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В США специалисты рассказали, кто, на их взгляд, победит в вероятном конфликте эпохи четвертой промышленной революции. В войне, полагают генерал‐лейтенант в отставке Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета, необязательно выиграют державы, которые лидировали в прошлом. Мнение экспертов привело издание War On The Rocks.

Преимущества одна страна над другой может достичь благодаря нескольким факторам. В их число специалисты включили обладание космическими и компьютерными технологиями. Немаловажная роль отводится искусственному интеллекту и развитию робототехники. В прошлом при глобальных конфликтах подобные технологии практически не применялись.

Специалисты отметили, что страны, не имеющие опыта масштабных боевых действий, но обладающие современным высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед успешными в прошлом военными державами, поскольку первым, в отличие от вторых, не требуется усилий для поддержания устаревающего оружия. Кроме того, замечают Барно и Бензаэль, на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который может исказить оценку будущего.

В то же время ряд специалистов отмечают роль «х-фактора». «Простое внесение дополнительных изменений в современные системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для противников, которые успешно используют огромные глобальные преобразования», — пишут авторы.

Темы: США, Космическая промышленность, Оборонная промышленность
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2018, 13:41
Гость: Ян

Это неправильная война. СШП не одобрит рукопашную))).
20.06.2018, 12:40
Гость: Реалло

При первом же вразумляющем ядерном ударе по мировым фашикам что вырубается и горит сразу и НАВСЕГДА ?
Правильно - все сети,интернет,все электронные схемы...и что останется ?
Тоже правильно - ШТЫК и граната.И бескозырка,если угодно.
20.06.2018, 12:37
Гость: Реалист

О...как ты ошибаешься...а ведь именно ты побежишь в атаку с сарперской лопаткой,и сзади будет стоять заград.рулеметы для трусов :))и еще как побежишь.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.