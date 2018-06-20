Американский генерал рассказал о победителе в третьей мировой войне‍

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В США специалисты рассказали, кто, на их взгляд, победит в вероятном конфликте эпохи четвертой промышленной революции. В войне, полагают генерал‐лейтенант в отставке Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета, необязательно выиграют державы, которые лидировали в прошлом. Мнение экспертов привело издание War On The Rocks.

Преимущества одна страна над другой может достичь благодаря нескольким факторам. В их число специалисты включили обладание космическими и компьютерными технологиями. Немаловажная роль отводится искусственному интеллекту и развитию робототехники. В прошлом при глобальных конфликтах подобные технологии практически не применялись.

Специалисты отметили, что страны, не имеющие опыта масштабных боевых действий, но обладающие современным высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед успешными в прошлом военными державами, поскольку первым, в отличие от вторых, не требуется усилий для поддержания устаревающего оружия. Кроме того, замечают Барно и Бензаэль, на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который может исказить оценку будущего.

В то же время ряд специалистов отмечают роль «х-фактора». «Простое внесение дополнительных изменений в современные системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для противников, которые успешно используют огромные глобальные преобразования», — пишут авторы.