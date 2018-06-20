США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

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США заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, пишет РИА Новости.

По словам постпреда США в ООН Никки Хейли, что ее страна пошла на этот шаг, потому что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет быть "частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку". Она заявила, что США продолжат выступать за проведение реформы СПЧ ООН, и после ее реализации Соединенные Штаты смогут вернуться.

Хейли заверила, что США продолжат работу по защите прав человека за рамками организации после выхода из ее состава. "Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Совет не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной". Помпео отметил, что США — лидер в продвижении прав человека. При этом, по его словам, обещания, данные некоторыми странами, во многих областях так и не оказались выполнены. Госсекретарь повторил слова президента Дональда Трампа, что СПЧ ООН — это "огромный источник позора для ООН", так как в его составе находятся государства, являющиеся главными нарушителями прав человека.

Также Помпео сообщил, что СПЧ "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран". "Совет провалился в заявленных целях. В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла", — подчеркнул госсекретарь.

Помпео раскритиковал действия СПЧ в отношении Израиля, назвав их предвзятыми. Он напомнил, что с основания Совета он одобрил больше резолюций, осуждающих Израиль, чем против всего остального мира, вместе взятого.

Решение США вызвало волну критики со стороны международного сообщества. Так, международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что решение администрации Трампа о выходе из СПЧ — "печальное свидетельство однобокой политики страны в области прав человека". "Защита Израиля от критики становится первоочередным приоритетом. Совет ООН по правам человека играет важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но, кажется, Трампа заботит только защита Израиля", — отметил исполнительный директор HRW Кеннет Рот.

Великобритания и Европейский союз также заявили, что сожалеют о решении США. Британский министр иностранных дел отметил, что поддержка СПЧ ООН со стороны Соединенного Королевства остается непоколебимой. "Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире", — подчеркнул он.

"Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене", — говорится в заявлении представителя Евросоюза.

В свою очередь, Израиль приветствовал выход из СПЧ ООН. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что благодарны США за "отважное решение", принятое "против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

Членство США в СПЧ ООН истекает 31 декабря 2019 года. Представители администрации Трампа не раз критиковали организацию за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов. Государства избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок максимум. В организацию входят 13 африканских государств, 13 азиатско-тихоокеанских, восемь латиноамериканских, шесть восточноевропейских и семь западноевропейских и прочих государств. Вопрос о заполнение вакантного места среди членов Совета, которое появилось после решения США покинуть форум, должен быть рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН.