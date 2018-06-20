Постпредство РФ обвинило США в попытке использовать СПЧ ООН в своих целях

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Соединенные Штаты, вероятно, хотели превратить Совет ООН по правам человека в инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, заявили в Постпредстве РФ при ООН, комментируя решение американских властей выйти из Совета

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

Стржижовский напомнил, что Совет ООН по правам человека "является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека" и "работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества".

"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", - отметил он.

По его словам, Россия признает, что "в работе СПЧ, конечно, есть недостатки". "Однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность", - подвернул пресс-секретарь постпредства.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил он.

Ранее американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека.