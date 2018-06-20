]]> ]]>
Главная В мире Новости

Постпредство РФ обвинило США в попытке использовать СПЧ ООН в своих целях

07:49 20.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Соединенные Штаты, вероятно, хотели превратить Совет ООН по правам человека в инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, заявили в Постпредстве РФ при ООН, комментируя решение американских властей выйти из Совета

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

Стржижовский напомнил, что Совет ООН по правам человека "является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека" и "работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества".

"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", - отметил он.

По его словам, Россия признает, что "в работе СПЧ, конечно, есть недостатки". "Однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность", - подвернул пресс-секретарь постпредства.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил он.

Ранее американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Темы: Россия, США, Борьба за права человека в мире, Организация объединенных наций (ООН)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2018, 11:25
Гость: Из Израиля

Во-во, и я про то же.. Пора этот цирк для публички, вроде вас, кончать. Вам от этого вашего бреда жить легче?
20.06.2018, 11:13
Гость: Длинный нос

Что-то поздновато обвинили- США же уже вышли оттуда. Или Россия имеет в виду- что теперь СПЧ прогнётся, и выполнит волю США?
20.06.2018, 10:10
Гость: Илья

Да. Страной, демократически расстреливающей протестующих, демократически поддерживающей военными методами ИГИЛ, с демократичной истерикой бомбящей всех и вся, демократично оккупировавшей Голанские высоты. Гадючник на Ближнем Востоке - это Израиль. И всем будет только лучше, если гадючника не станет.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.