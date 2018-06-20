Глава МВД Италии решил очистить Рим от цыган

08:37

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини решил очистить Рим от цыган без документов, пишет The Local.

Глава МВД дал распоряжение о проведении переписи цыган в городе. Цыгане без документов будут выдворены за пределы Италии. «Ну а тех, кто являются итальянскими гражданами, к сожалению, придется оставить», - посетовал он.

Маттео Сальвини — лидер победившей на парламентских выборах партии «Лига Севера», которая поддерживает антимигрантскую политику. Он неоднократно редко высказывался в адрес римских цыган. «Если бы цыгане больше работали и меньше воровали, если бы они детей отправляли на уроки, вместо того, чтобы учить воровать, тогда было бы, что праздновать», - заявил Сальвини во время празднования Международного дня цыган.