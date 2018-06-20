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Глава МВД Италии решил очистить Рим от цыган

08:37 20.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини решил очистить Рим от цыган без документов, пишет The Local.

Глава МВД дал распоряжение о проведении переписи цыган в городе. Цыгане без документов будут выдворены за пределы Италии. «Ну а тех, кто являются итальянскими гражданами, к сожалению, придется оставить», - посетовал он.

Маттео Сальвини — лидер победившей на парламентских выборах партии «Лига Севера», которая поддерживает антимигрантскую политику. Он неоднократно редко высказывался в адрес римских цыган. «Если бы цыгане больше работали и меньше воровали, если бы они детей отправляли на уроки, вместо того, чтобы учить воровать, тогда было бы, что праздновать», - заявил Сальвини во время празднования Международного дня цыган.

Темы: Италия, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 13:55
Гость: Зоя

Как-то непонятно. Цыгане "будут выдворены за пределы Италии".
А куда они будут выдворены? Какая страна согласится их принять?
Сейчас ничейных территорий, вроде, нет.
20.06.2018, 12:00
Гость: Оллес

Щас завопят про ущемление их Прав воровать,торговать наркотой и мошенничать,и все это с привлечением с малых лет их детей...Прогуляйтесь хотя бы в районе вокзала римского Термини...Это тихий ужас.Смешно,но почти все цыгане хорошо понимают по-русски.Это чавы из Румынии,Польши,Болгарии.Да и наших хватает.В Неаполе их еще больше...КОШМАР !!!
20.06.2018, 11:57
Гость: Контрразведчик

Маttео молодца! Приезжай, помоги нам выгнать, бездельников-цыган в Молдову(Молдавская ССР).
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