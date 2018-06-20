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Spiegel извинился за прогноз о российском футболе

09:49 20.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Немецкий журнал Spiegel недооценил потенциал российской сборной по футболу и принес свои извинения. Издание признало, что ошиблось со своим прогнозом, согласно которому игроки не должны были выйти в плей‐офф домашнего чемпионата. «Прости, Россия, мы были неправы», — с таким заголовком вышла их статья.

Журналисты пишут, что после прохождения в плей-офф перед российской сборной возникнет «непреодолимая задача». Они должны будут сыграть с Испанией или Португалией. При этом Spiegel повторяет для своих читателей, что уже один раз ошибся со своим прогнозом.

Накануне Россия обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Счет показал 3:1. Россияне набрали шесть очков и могут досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира, если встреча Уругвая и Саудовской Аравии закончится ничьей или победой южноамериканцев.

Игра начнется в среду, 20 июня, в 18:00 (мск).

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер уйдет в отставку после завершения чемпионата мира. Его футболисты проиграли сборным Уругвая и России, упустив шанс на выход в плей-офф.

Темы: Сборная России по футболу, Спортивные события и персоны, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 13:04
Гость: Махмут

Не факт, что Португалия с Испанией смогут выбраться из группы.
20.06.2018, 12:29
Гость: ...?

А когда псевдопатриоты извинятся за срачь по этому поводу? Даже если сборная Росии выйдет в финал, всë равно будут изрыгать желчью, Иуды.
20.06.2018, 10:50
Гость: Финский эксперт

У финнов, похоже, появился новый футбольный термин - устроить "дзюбу".
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