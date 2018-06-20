Spiegel извинился за прогноз о российском футболе

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Немецкий журнал Spiegel недооценил потенциал российской сборной по футболу и принес свои извинения. Издание признало, что ошиблось со своим прогнозом, согласно которому игроки не должны были выйти в плей‐офф домашнего чемпионата. «Прости, Россия, мы были неправы», — с таким заголовком вышла их статья.

Журналисты пишут, что после прохождения в плей-офф перед российской сборной возникнет «непреодолимая задача». Они должны будут сыграть с Испанией или Португалией. При этом Spiegel повторяет для своих читателей, что уже один раз ошибся со своим прогнозом.

Накануне Россия обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Счет показал 3:1. Россияне набрали шесть очков и могут досрочно выйти в 1/8 финала чемпионата мира, если встреча Уругвая и Саудовской Аравии закончится ничьей или победой южноамериканцев.

Игра начнется в среду, 20 июня, в 18:00 (мск).

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер уйдет в отставку после завершения чемпионата мира. Его футболисты проиграли сборным Уругвая и России, упустив шанс на выход в плей-офф.