Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году

18:02

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в президентских выборах на Украине в 2019 году.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти... Для меня президентский пост - это не Playstation (игровая приставка - ИФ), а это реальные изменения, которых ждет страна", - приводит ее слова "Интерфакс".

Тимошенко рассказала о своем плане действий в случае победы. "Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором предложу принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны - сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны - сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас работает большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - сказала она.