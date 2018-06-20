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Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году

18:02 20.06.2018
Юлия Тимошенко. Фото с сайта wikipedia.org
Юлия Тимошенко. Фото с сайта wikipedia.org
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в президентских выборах на Украине в 2019 году.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти... Для меня президентский пост - это не Playstation (игровая приставка - ИФ), а это реальные изменения, которых ждет страна", -  приводит ее слова "Интерфакс"

Тимошенко рассказала о своем плане действий в случае победы. "Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором предложу принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны - сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны - сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас работает большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - сказала она.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 21:42
Гость: грек

Когда мотёрые что-то говорят и предлогают, надо креститься и не верить,если поговаривают ещё о новой Конституции, куда якобы впишут реальный общественный договор и власти.....
20.06.2018, 20:07
Гость: революционный пингвин

Для меня президентский пост - это не Playstation
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Естесно, баба с косой у Щoневмерлиi , Reality show.
20.06.2018, 19:55
Гость: Браво!

Даёшь самую лучшую в мире украинскую конституцию!
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