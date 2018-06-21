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Китай продолжит сотрудничать с Ираном несмотря на санкции США

06:47 21.06.2018
Фото с сайта chinacenter.net
Фото с сайта chinacenter.net
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Китай продолжит торгово-экономические отношения с Ираном несмотря на односторонние санкции США, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китай и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения. Мы всегда выступали против односторонних санкций. Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств", — приводит слова Гао Фэна РИА Новости.

Он добавил, что согласно данным китайской таможни, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца составил 13,21 миллиарда долларов

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Темы: Иран, Китай, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 10:34
Гость: Шило

Китай не РФ, он при своей экономике,ложил на США и его санкции,свой китайский прибор.
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