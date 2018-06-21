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Дональд Трамп заявил о желании «поладить с Россией»

09:22 21.06.2018
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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США хотели бы поладить с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп в среду на встрече со своими сторонниками в городе Дулут, штат Миннесота.

При этом Трамп отметил, что власти России сейчас, когда Вашингтон наложил на Москву санкции, наверняка предпочли бы, чтобы президентские выборы в США выиграла Хиллари Клинтон, а не он.

Ранее президент США заявлял о возможной двусторонней встрече с Владимиром Путиным летом 2018 года. Газета The Wall Street Journal сообщала, что президент России в ходе своего недавнего визита в Австрию обращался к канцлеру этой страны Себастьяну Курцу с просьбой организовать российско-американский саммит в Вене.

По данным британской The Times, чиновники из администраций президентов России и США обсуждают вариант встречи Путина и Трампа в первой половине июля — до саммита НАТО 11 июля в Брюсселе или сразу после поездки американского лидера в Великобританию, которую он посетит после саммита.

Владимир Путин и Дональд Трамп лично встречались дважды — в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров.

Темы: Дональд Трамп, Россия, Международные отношения, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 12:28
Гость: Реалло

Развал Пиндостана ?БОЖЕ упаси !Тогда мир захватят сами знаете кто...только мы и Америка способны сохранить белую Цивилизацию и Культуру.Но тратим все силы на идиотское противостояние...на радость косорылым и всяким снежкам и т.п. мусору ...
21.06.2018, 12:24
Гость: Оллес

Поладить ?
Да без проблем,давно пора!,и опять сесть и поделить весь мир,как это было при СССР,а еще точнее - просто ВОССТАНОВИТЬ Зоны влияния.Ведь белые же мы люди,и грыземся меж собою,Юи сданем позиции всяким чернозадым и косоглазым...позорище !
Но сначала - ВОН от Украины и бывших союзных республик,это НАША территория,там половина русских людей записаны в НЕграждане и изгои.
Крым НАШ.Это принципиально и абсолютно непоколебимо.
А в остальном - договоримся без труда,вместе мы могли бы ВСЕ.То есть вообще все.
Все поделим по чесноку,и "будеша владети Миром" :)
Дай-то БОГ разума американцам.Им есть куда больше,что терять...А мы и в землянках выживем,если что :)
Вопрос в другом:Природе необходим антагонизм,противостояние,война,лесной ПОЖАР и извержение вулканов,если угодно.Именно и только это двигает Эволюцию и Прогресс...Допустит ли сама СУТЬ Вещей такое объединение ?
21.06.2018, 12:01
Гость: Город

Современная Россия стала страной третьего мира, и живет исключительно за счет экспорта природных ресурсов, цены на которые она вовсе не контролирует.
Это значит, что она не контролирует свое будущее.
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