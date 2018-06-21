Дональд Трамп заявил о желании «поладить с Россией»

09:22

США хотели бы поладить с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп в среду на встрече со своими сторонниками в городе Дулут, штат Миннесота.

При этом Трамп отметил, что власти России сейчас, когда Вашингтон наложил на Москву санкции, наверняка предпочли бы, чтобы президентские выборы в США выиграла Хиллари Клинтон, а не он.

Ранее президент США заявлял о возможной двусторонней встрече с Владимиром Путиным летом 2018 года. Газета The Wall Street Journal сообщала, что президент России в ходе своего недавнего визита в Австрию обращался к канцлеру этой страны Себастьяну Курцу с просьбой организовать российско-американский саммит в Вене.

По данным британской The Times, чиновники из администраций президентов России и США обсуждают вариант встречи Путина и Трампа в первой половине июля — до саммита НАТО 11 июля в Брюсселе или сразу после поездки американского лидера в Великобританию, которую он посетит после саммита.

Владимир Путин и Дональд Трамп лично встречались дважды — в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. Обе встречи не носили характер переговоров.