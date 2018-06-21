Сейм Латвии запретил преподавание на русском в частных вузах и колледжах

21:58

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных высших учебных заведениях и колледжах.

Законопроект подготовило Министерство образования и науки. После 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен.

"Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы", — уточнили в министерстве.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке, сообщает РИА Новости. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.



