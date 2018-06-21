]]> ]]>
Главная В мире Новости

Сейм Латвии запретил преподавание на русском в частных вузах и колледжах

21:58 21.06.2018
Материалы по теме:

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных высших учебных заведениях и колледжах.

Законопроект подготовило Министерство образования и науки. После 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен.

"Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы", — уточнили в министерстве.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке, сообщает РИА Новости. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.


 

Темы: Латвия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Положение русскоязычного населения в странах Балтии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.06.2018, 00:03
Гость: Чуваки

просто не хотят вспоминать, что Петр I их (Латвию) просто купил у Швеции. За деньги (см. исторические документы).
Поэтому про разные "оккупации" они могут позабыть. Они были собственностью Российской империи.
21.06.2018, 22:40
Гость: Фома

Венгры при малейшем притеснении их языка на Украине подняли такую бучу, что хохлы не знали как исправить ситуацию и быстро отыграли назад, нашим же ворюгам при власти все по барабану, воровать и бюджет пилить им это не мешает.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.