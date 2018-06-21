Трамп запретил разделять семьи нелегальных мигрантов

09:10

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов, пишет РИА Новости.

"Принципом данной администрации является сохранение единства семьи, включая задержание иностранных семей всех вместе, когда это является возможным, соответствует закону и имеющимся ресурсам", — говорится в опубликованном Белым домом тексте указа.

По его словам, этот указ позволит семьям находится вместе, но политика "нулевой терпимости" сохранится.

В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.