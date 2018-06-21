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ВСУ захватили два километра территорий в Донбассе

09:32 21.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Военные Украины продвинулись на два километра вглубь «серой» зоны Донбасса и теперь занимают позиции рядом с населенным пунктом Желобок в Луганской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным официального представителя штаба Операции объединенных сил, в районе обороны бригады первого эшелона ВСУ сформировали полосу обеспечения. Она растянулась на два километра.

Наступательную операцию готовили в режиме полной секретности в течение двух недель.

Происходящее на данный момент в Донбассе является доказательством прямого нарушения Минских договоренностей. В них четко указывались позиции двух сторон, а также говорилось об отведении войск от линии соприкосновения.

Весной 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил об окончании так называемой антитеррористической операции. Вслед за ней началась Операция объединенных сил. Командование, ранее возложенное на СБУ, передали военным напрямую.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 14:36
Гость: gvozd

это пишут люди Ежедневно Убивающие своих соседей за упорное желание оставаться Рсусскими и за "неpaвильное" голосование на референдуме.
это пишут те, кто Сжигал людей Заживо в одессе - за политические взгляды И Хвалился этим.
это те самые, кто за кружевные трусы торгует русскими землями и плюет в могилы предков воевавших с нерусью веками.
это те самые, кто поедает русского младенца в ночных клубах и т.д. и т.п..
ну да.. борцуны с фагшизмом, а как же..
21.06.2018, 14:35
Гость: французский

Не знаю, что там должны ВСУ, о "отпускники" точно должны убраться за поребрик. Достали. Города опустели, народ продолжает разбегаться, особенно молодёжь.
21.06.2018, 14:30
Гость: русский

Дебальцево по "минским" должно быть у ВСУ!

///////

Если бы киевская хунта соблюдала "Минск-1", то так бы и было. Но "жадность фраера сгубила".
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