ВСУ захватили два километра территорий в Донбассе

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Военные Украины продвинулись на два километра вглубь «серой» зоны Донбасса и теперь занимают позиции рядом с населенным пунктом Желобок в Луганской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным официального представителя штаба Операции объединенных сил, в районе обороны бригады первого эшелона ВСУ сформировали полосу обеспечения. Она растянулась на два километра.

Наступательную операцию готовили в режиме полной секретности в течение двух недель.

Происходящее на данный момент в Донбассе является доказательством прямого нарушения Минских договоренностей. В них четко указывались позиции двух сторон, а также говорилось об отведении войск от линии соприкосновения.

Весной 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил об окончании так называемой антитеррористической операции. Вслед за ней началась Операция объединенных сил. Командование, ранее возложенное на СБУ, передали военным напрямую.