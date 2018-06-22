«Деградация образовательной системы»

На Украине каждый седьмой выпускник школы не справился с заданием по языку, литературе и истории своей страны на Внешнем независимом тестировании (ВНО)

При этом, по сравнению с предыдущим годом, результаты существенно ухудшились. Теперь не сдавшие экзамен не смогут подать документы в вуз. Эксперты отмечают, что система образования в стране стремительно деградирует, и в качестве одной из основных причин называют насильственную украинизацию. Чем грозят Киеву проблемы в школьном образовании?

Фото с сайта eadaily.com

Украинские школьники плохо знают родной язык и историю страны. По данным Украинского центра оценки качества образования, Внешнее независимое тестирование (ВНО) по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% выпускников, по истории страны — 14,19%. Эти цифры намного хуже результатов прошлого года. Так, минимальный проходной балл на тестировании по украинскому языку и литературе в 2017-м не набрали 7,55% учеников, по истории Украины — 13,45%.

Внешнее независимое тестирование — это экзамены, которые обязаны сдать все выпускники школ, аналог российского ЕГЭ. По их результатам украинские университеты зачисляют абитуриентов на учёбу. Если школьник не набрал минимального количества баллов, то он не имеет права поступать даже на платные отделения вузов.

Пересдать тесты возможно только через год.

Педагогов — на ковёр

«В этом году результаты очень слабые, что неприятно нас удивило, — сообщил RT источник в Министерстве образования Украины. — Большое количество учеников не смогли ответить даже на элементарные вопросы. Каждый седьмой ученик не знает родного языка».

По словам собеседника RT, министерство намерено обсудить эту проблему с областными, городскими и районными управлениями образований.

Однако, по мнению директора одной из киевских школ, вызов учителей на ковёр не решит проблему, с которой столкнулась система образования. По её словам, больше половины учителей в обычной украинской школе — пенсионного возраста, они не меняют методику обучения последние 15—20 лет.

«О внедрении новых технологий не идёт и речи: мел и доска — единственные инструменты учителя. С информатикой вообще проблемы, поскольку школьники чаще знают больше преподавателя. На уроках химии ученики пишут в тетрадях формулы и не проводят опыты. Где взять новых специалистов и деньги на модернизацию классов, никто не знает», — рассказала педагог в интервью RT.

Она добавила, что выпускники педагогических вузов не хотят работать в школе за зарплату 5—7 тыс. грн. в месяц (порядка $190—265), поскольку в большинстве киевских компаний новичкам готовы платить со старта 10 тыс. грн. ($380) в месяц.

Результат насильственной украинизации

Министерство образования проводит «косметические изменения», никаких существенных преобразований в программу обучения не вносится, рассказал в беседе с RT источник в партии «Народный фронт».

«Каждый год перепечатывают одни и те же учебники, но с незначительными правками. Например, делают героями бойцов УПА*, предлагают убрать из учебников слово «родители» и заменить его на «родные» из-за возможной дискриминации. Всё это делается в угоду странам ЕС», — пояснил политик.

Хорошо сдать тесты удаётся только тем школьникам, родители которых нанимают репетиторов по каждому из предметов, пояснила директор школы в Броварах, Киевская область.

«Школьная программа не отвечает тем требованиям, которые прописаны в тестах. Поэтому надо заниматься с преподавателями, но у родителей очень часто на это просто не хватает средств. И с каждым годом, к сожалению, таких неплатёжеспособных становится всё больше», — посетовала педагог.

Падение результатов по украинскому языку и истории является «прямым следствием политики насильственной украинизации и деградации образовательной системы страны в целом». Такое мнение в беседе с RT высказал экс-директор Русского культурного центра во Львове, член Союза писателей России Сергей Сокуров.

«Жители Украины, в том числе представители подрастающего поколения, слабо владеют государственным языком. И на это есть объективные причины. Украинский язык не подходит для того, чтобы переводить на него систему образования как школьного, так и профессионального. Более того, обычному человеку тяжело выражать мысли на украинском. Что уж говорить о научных знаниях», — сказал Сокуров.

По мнению писателя, Украина страдает от отсутствия единого литературного языка, однако власти страны стараются не замечать этих проблем. Ситуация может измениться лишь спустя десятилетия эволюции украинского языка, считает собеседник RT.

«Возможно, когда-то украинский язык станет достаточно богатым, но сейчас его навязывание приводит к интеллектуальной деградации. Школьники не знают правил украинского языка, а русский, который им ближе, активно вытесняется. Хочется этого Киеву или нет, но только образование на русском способно стать для Украины окном в Европу, мировую науку и культуру», — отметил Сокуров.

В беседе с RT политолог Александр Дудчак не исключил, что неудовлетворительные результаты ВНО могут привести к корректировке нашумевшего закона об образовании. Сейчас поправки, одобренные осенью 2017 года, запрещают обучение на любом языке, кроме государственного.

«Если ситуация продолжит ухудшаться, властям придётся смягчить меры по навязыванию украинского языка, ведь они дают совершенно противоположный эффект. Однако в целом образовательная политика Киева не поменяется. Русский язык продолжат вытеснять из публичной сферы и внутрисемейного общения», — констатировал Дудчак.

Провал украинских выпускников на экзаменах, по мнению эксперта, является следствием фундаментальных проблем, с которыми столкнулась в целом система образования страны.

В последние годы на Украине заметно ухудшилось качество учебников и квалификация преподавателей, а подобные «реформы» приведут к тому, что уже через пять лет школьники не будут знать ни украинского, ни русского языка, считает источник RT в партии «Самопомощь».

«Половина населения страны разговаривает на русском, но в школах его не изучают. Украинский им приходится использовать только на уроках, что приводит к появлению суржика. Вы бы видели, как пишут выпускники школ! Это смесь из украинских и русских слов», — говорит он.

Вместе с тем, по его мнению, низкий уровень жизни населения приведёт к тому, что качество образования будет только ухудшаться.

«Киевские власти слишком рьяно хоронили то лучшее, что осталось от СССР. И теперь главная задача современного украинского образования — создать человека, который будет обладать сугубо прикладными знаниями. Это и понятно: в стране выпускник всё равно работать не сможет и, скорее всего, поедет в Европу, чтобы трудиться на низкоквалифицированных должностях», — резюмировал Дудчак.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).