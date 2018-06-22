Украина ввела санкции против ведущих политических партий России

06:51

Украина внесла в расширенный санкционный список семь российских политических партий, в том числе "Единую Россию", соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

В данный список, помимо "Единой России", попали Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России и "Патриоты России".

Согласно документу, у этих партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, им запрещено выводить капиталы за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Кроме того, под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц.

Санкционный список Украины пополнился 11 физическими лицами, среди них российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. Также в список вошли зампред ЦИК Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены Избирательной комиссии Республики Крым Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

Согласно документу, в отношении данных лиц также должны быть применены следующие меры: блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством.

В последний раз Украина расширила санкции против России в конце мая. Тогда в список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Киев также на три года внес в санкционный список МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. В Госдуме шаги Украины по ограничению свободы слова назвали незаконными и противоестественными.