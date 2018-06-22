В Луганске Турчинова и Авакова признали виновным в военных преступлениях

11:15

"Украинский народный трибунал" на заседании в Луганске признал секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова виновным в военных преступлениях в Донбассе, приговорив его заочно к пожизненному лишению свободы, пишет РИА Новости.

В апреле 2014 года бывший тогда и.о. президента Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия". Позже СНБО Украины принял решение начать военную операцию в регионе. Заседание трибунала проходит на Театральной площади в Луганске.

Кроме того, "Украинский народный трибунал" признал главу МВД Украины Арсена Авакова также виновным в военных преступлениях в Донбассе, приговорив его заочно к пожизненному лишению свободы.

В украинском законодательстве не предусмотрен институт "народного трибунала". Однако, как заявляли судьи народного трибунала, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения по Донбассу.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины. Первое заседание состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.

Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180622/1523190448.html