]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Луганске Турчинова и Авакова признали виновным в военных преступлениях

11:15 22.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

"Украинский народный трибунал" на заседании в Луганске признал секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова виновным в военных преступлениях в Донбассе, приговорив его заочно к пожизненному лишению свободы, пишет РИА Новости.

В апреле 2014 года бывший тогда и.о. президента Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия". Позже СНБО Украины принял решение начать военную операцию в регионе. Заседание трибунала проходит на Театральной площади в Луганске.

Кроме того, "Украинский народный трибунал" признал главу МВД Украины Арсена Авакова также виновным в военных преступлениях в Донбассе, приговорив его заочно к пожизненному лишению свободы. 

В украинском законодательстве не предусмотрен институт "народного трибунала". Однако, как заявляли судьи народного трибунала, все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения по Донбассу.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины. Первое заседание состоялось в Донецке 26-27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.

Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане.

 

РИА Новости https://ria.ru/world/20180622/1523190448.html

Темы: Положение русскоязычного населения Украины, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.06.2018, 18:24
Гость: из киева

Если исходить из Вашей логики, то во всех странах, в которых случались госперевороты (а таких стран в мире, пожалуй, большинство), с тех пор все правительства являются незаконными. Это очевидный абсурд - на самом деле негативные правовые последствия незаконного смещения власти обнуляются проведением законных выборов новой власти. И такие выборы в Украине состоялись еще в 14-ом году.
22.06.2018, 18:22
Гость: АГД

Еще парубий, который сейчас отирается в мелкобритании, это он организовал аутодафэ в Одессе 2 мая 2014.
22.06.2018, 16:34
Гость: Киевскому

Сила в правде "брат". История всë раставит по своим местам. Никаких пожизненых этим тварям, только смертная казнь.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.