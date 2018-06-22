Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко

15:35

Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что считает правильным приговор, вынесенный президенту Украины Петру Порошенко «Украинским народным трибуналом». Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Всё правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершённые против народа, — заявил Пасечник.

Он также отметил, что «Украинский народный трибунал» является мощным механизмом. «Мы судили преступное руководство Киева по законам Украины», — подчеркнул Пасечник.

Украинского президента Украинский народный трибунал в Луганске признал виновными в организации геноцида, пособничестве в совершении терактов и в других преступлениях.

Кроме Порошенко по делу проходят действующий премьер-министр Владимир Гройсман, бывший глава правительства Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генштаба Виктор Муженко, глава Минобороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий.

Также луганский трибунал постановил конфисковать у представителей украинской власти все имущество. Судья Елена Шишкина в ходе заседания добавила, что срок наказания должен исчисляться «с момента задержания осужденных».