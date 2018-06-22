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Коалиция США разбомбила сирийскую деревню

10:11 22.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан. Количество раненых пока неизвестно.

Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры. Как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.

Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба. Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства. Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.

На этой неделе сирийские СМИ уже писали об ударах коалиции по позициям сирийской армии. Так, в понедельник агентство САНА сообщило об атаке на военных в поселении Аль-Хари. В Пентагоне эти утверждения опровергли.

Темы: Сирия, США, Военные альянсы в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 17:42
Гость: АГД

Что негров, более 100 миллионов индейцев было истреблено, это геноцид.
22.06.2018, 17:35
Гость: ну что спустил пар?

Так вначале вытрави тех, кто этот геноцид устроил тогда и поговорим о коммунистических ценностях,тех которым ты разрешил сам всё это вытворять с тобой и остальными.А так твои речи как для стенки горох,мерзавцы к ним также равнодушны,так как есть такие как ты,которые критикуют ,защищая .
22.06.2018, 17:01
Гость: упс

Да, этих освободителей и бомбовыми бочками, и гильзовыми пульками, касковыми белками травят - не дают этим западникам "спокойно резать головы"... Твоя с ними печаль понятна.
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