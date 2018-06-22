Коалиция США разбомбила сирийскую деревню

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Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь человек погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан. Количество раненых пока неизвестно.

Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры. Как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.

Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба. Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства. Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.

На этой неделе сирийские СМИ уже писали об ударах коалиции по позициям сирийской армии. Так, в понедельник агентство САНА сообщило об атаке на военных в поселении Аль-Хари. В Пентагоне эти утверждения опровергли.