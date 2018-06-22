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Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в июле

08:12 22.06.2018
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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.

"Мы рассматриваем такую возможность", - цитирует в четверг агентство Bloomberg слова Трампа, сказанные на встрече с губернаторами штатов.

По данным неназванных собеседников агентства, существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в твиттере, что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что "американские официальные представители рассматривают возможность проведения встреч или перед саммитом НАТО, или же по завершении визита Трампа в Великобританию". При этом издание утверждает, что в Лондоне встревожены возможностью встречи в июле - особенно если эта встреча произойдет до саммита НАТО. Встреча Путина и Трампа, по словам собеседников британской газеты, может повлиять на обсуждение "сдерживания агрессии России" в ходе саммита альянса.

В свою очередь в Кремле пока не называют конкретных сроков проведения встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. "Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Темы: Дональд Трамп, Международная политика, Отношения России и США, Владимир Путин
Источник: Интерфакс
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 12:04
Гость: Контрразведчик

Trump должен оплатить встречу с нами из своего, широкого, американского кармана.
22.06.2018, 12:00
Гость: Бобориха

Пусть Трамп приезжает в Москву на закрытие ЧМ по футболу после саммита НАТО и визита в Лондон.
22.06.2018, 10:39
Гость: Длинный нос

Путину- для галочки. А Трамп тянет время- чтобы не с пустыми руками говорить.
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