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РФ и Южная Корея договорились о создании зоны свободной торговли

17:31 22.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент России Владимир Путин рассказал о достигнутых договоренностях с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский глава отметил, что переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке.

«Мы обсудили состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении российско-корейского взаимодействия, которые зафиксированы в принятом совместном заявлении, а также в солидном пакете только что подписанных межведомственных и корпоративных документах», — рассказал Владимир Путин.

По итогам встречи в присутствии лидеров обоих государств совместное соглашение о создании зоны свободной торговли подписали министр экономического развития России Максим Орешкин и министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пэк Ун Гю.

Кроме того, Путин во время встречи назвал Южную Корею приоритетным российским партнером в Азии. Также между странами наблюдается стабильный рост товарооборота. Путин отметил, что хоть эта категория торговли и «приличная», но могло быть и лучше.

Темы: Россия, Южная Корея, Экономика и финансы, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.06.2018, 19:28
Гость: Русский

...все правильно. Надо общаться и договариваться с богатыми и перспективными странами.
Одно не могу понять, зачем России голодранцы, как хохлы и бульбаши?! Пущай сами ищут себе рынки сбыта, например в ЕС , и радуются. Нам они НЕ ИНТЕРЕСНЫ!
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