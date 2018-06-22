РФ и Южная Корея договорились о создании зоны свободной торговли

17:31

Президент России Владимир Путин рассказал о достигнутых договоренностях с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский глава отметил, что переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке.

«Мы обсудили состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении российско-корейского взаимодействия, которые зафиксированы в принятом совместном заявлении, а также в солидном пакете только что подписанных межведомственных и корпоративных документах», — рассказал Владимир Путин.

По итогам встречи в присутствии лидеров обоих государств совместное соглашение о создании зоны свободной торговли подписали министр экономического развития России Максим Орешкин и министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пэк Ун Гю.

Кроме того, Путин во время встречи назвал Южную Корею приоритетным российским партнером в Азии. Также между странами наблюдается стабильный рост товарооборота. Путин отметил, что хоть эта категория торговли и «приличная», но могло быть и лучше.