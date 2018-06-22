США запугали Европу набирающей силу Россией

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Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава альянса ‐ когда члены альянса будут вынуждены ответить в случае нападения на одного из них. Об это говорится в новом докладе Института стратегических исследований армии США, передает RT.

«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в серой зоне на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО», — говорится в документе.

Институт считает, что Россия использует возможности для запугивания своих бывших союзников. В документе говорится, что за последние 10 лет Россия окрепла и представляет угрозу для европейских стран.

В доказательство этого довода Институт говорит, что Россия действует враждебно в военных, экономических, политических и «тайных» сферах. Такое отношение к Западу заметно на протяжении 10 лет, заявили специалисты.