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США запугали Европу набирающей силу Россией

12:47 22.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава альянса ‐ когда члены альянса будут вынуждены ответить в случае нападения на одного из них. Об это говорится в новом докладе Института стратегических исследований армии США, передает RT.

«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в серой зоне на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО», — говорится в документе.

Институт считает, что Россия использует возможности для запугивания своих бывших союзников. В документе говорится, что за последние 10 лет Россия окрепла и представляет угрозу для европейских стран.

В доказательство этого довода Институт говорит, что Россия действует враждебно в военных, экономических, политических и «тайных» сферах. Такое отношение к Западу заметно на протяжении 10 лет, заявили специалисты.

Темы: США, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 20:00
Гость: евразиец

США ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ВСЕМУ МИРУ А ЗАЧЕМ ТОГДА ЕВРОПЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВООБЩЕ США НУЖНЫ ПРОЩЕ ВО ВСЕХ грехах проще обвинять Россию.Янки специально запугивают европейцев Россией чтоб Европа не отворачивалась от США.НЕ хотят терять союзников.
22.06.2018, 19:15
Гость: Инь

А кто мешает России так же мирно окружать границы США? Или кишка тонка у супердержавы, встающей с колен?
22.06.2018, 19:00
Гость: Alexander

Еще месяц назад порадовался бы за свою страну, а сейчас - на фоне грядущего ограбления ее народа - тошно слушать...
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