Италия предупредила о риске распада Евросоюза в течение года

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Будущее Евросоюза определится в течение ближайшего года, считает глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

В своем интервью изданию Spigel он заявил, что примерно в течение года станет понятно, сохранится ли единая Европа или нет. Причины возможного распада Евросоюза он не назвал.

Сальвини также заявил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. "Мы не можем принять ни одного человека! Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", - сказал он.

Как пишет РИА Новости, на минувшей неделе Италия пообещала представить план по решению миграционной проблемы. Его основными пунктами должны стать укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

В начале июня в Евросоюзе разгорелся скандал, связанный с проблемой мигрантов. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В итоге их приняла Испания. Франция резко отреагировала на ситуацию, обвинив Италию в "цинизме и безответственности". В ответ на это итальянское правительство заявило, что "не собирается принимать лицимерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону". Позже Франция и Италия урегулировали свои разногласия.