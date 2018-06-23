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Италия предупредила о риске распада Евросоюза в течение года

07:37 23.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Будущее Евросоюза определится в течение ближайшего года, считает глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

В своем интервью изданию Spigel он заявил, что примерно в течение года станет понятно, сохранится ли единая Европа или нет. Причины возможного распада Евросоюза он не назвал.

Сальвини также заявил, что Италия больше не может пускать к себе мигрантов. "Мы не можем принять ни одного человека! Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких", - сказал он.

Как пишет РИА Новости, на минувшей неделе Италия пообещала представить план по решению миграционной проблемы. Его основными пунктами должны стать укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения "миграционного давления", создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

В начале июня в Евросоюзе разгорелся скандал, связанный с проблемой мигрантов. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В итоге их приняла Испания. Франция резко отреагировала на ситуацию, обвинив Италию в "цинизме и безответственности". В ответ на это итальянское правительство заявило, что "не собирается принимать лицимерные поучения из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону". Позже Франция и Италия урегулировали свои разногласия.

Темы: Европа, Италия, Проблемы мигрантов в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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23.06.2018, 14:55
Гость: мнение вскользь

Великобритания-наименее зависимое от ЕС государство. С богатой историей, связями, лидерством в духовно-культурном отношении в сообществе англосаксонских народов. А что касается преимуществ, например, общего рынка, то зачем от них отказываться? Но пользу от таких преимуществ черпает и ЕС, выгода взаимная. Проблемы с ЕС начались, как видится, по двум причинам. Первая: наиболее умной нации мира(вместе с другими англосаксами), у которой за плечами, как заметил в свое время Гиммлер, многовековая счастливая история нации господ, ну, не очень комфортно выслушивать в наднациональных учреждениях ЕС "мнения" представителей всяких новых и недоразвитых в экономическом и цивилизационном отношении государств. Даже учитывать их.Вторая, еще и платить за их преуспеяние. Кажется, 10 или 12 млрд.фунтов, что ли, чистый отток англ. денег. В пользу "пострадавших" от Советов. Конечно, по их мнению, РФ должна принять на себя ответственность за злодеяния СССР и возместить ущерб, в т.ч. и "моральный". Говорят, несколько годовых мировых ВВП. Но пока какие-то проблемы. Есть над чем думать.
23.06.2018, 14:41
Гость: Виктор

Это правда, есть.
Либерия (от английского liberal ). Территория на которую свозили освобожденных из рабства приматов из США после Гражданской войны Севера и Юга. Страна была созданна специально для этой цели, но как видите надежды не оправдались. Привезенные приматы, имевшие огнестрельное оружие от бывших белых хозяев, первым делом, наполовину перебили и поработили своих черных собратьев из местных. Сейчас одна из бедных стран планеты. Так что, основатели евгенники были абсолютно правы.

Другой пример ЮАР. Пока это была страна белого аппартеида ,экономическое развитие шло абсолютно нормальными темпами. Страна имела вполне богатую и организованную инфраструктуру. Сейчас это загаженный обезьянник с одним из самых высоких уровней преступности в мире, особенно бывшая столица буров Йоханесбург.
23.06.2018, 14:26
Гость: Несколько дней назад

обещал заткнуться на сутки. Но не смог. Прет так, шо остановки нет. Развивает свой успех. Надеется довести количество постов до рекордного числа.
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