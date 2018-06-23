00:14

Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" в Южной зоне деэскалации перешла на сторону Дамаска, пишет РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

По итогам переговоров лидер группировки Важди абу Слес заявил, что "находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства".

Он также отметил, что группировка вместе с сирийской армией будет совместно сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры" и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России).

Как сообщили в российском Центре примирения, к вечеру пятницы первые подразделения правительственных войск вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях Южной зоны деэскалации.

Днем ранее военный эксперт Владимир Козин отмечал, что террористические организации стравливают между собой умеренную оппозицию и мешают ей заключить мир с правительственными войсками.

Он подчеркнул, что между четырьмя незаконными вооруженными формированиями постоянно ведется борьба за передел сфер влияния внутри самой зоны деэскалации. При этом две группировки — "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ — недоговороспособны. По оценке специалиста, в сумме они контролируют 45-50% территории зоны деэскалации.

Эксперт выразил мнение, что еще одна группировка — "Ахрар аш-Шам" — при определенных условиях может присоединиться к правительственным войскам. По его словам, она контролирует до 10% территории зоны.