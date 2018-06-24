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Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства

08:32 24.06.2018
Александр Лукашенко. Фото с сайта wikipedia.org
Александр Лукашенко. Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Шкловском районе Могилевской области рассказал о негативных последствиях провала в экономике страны, пишет "Интерфакс".

По его мнению, если в ближайшие годы Белоруссия не преодолеет экономические проблемы, то может войти в состав другого государства или пережить войну "как в Украине". Лукашенко не уточнил, в состав каких государств может войти его страна.

В эфире телеканала ОНТ появились фрагменты его выступления на совещании, где были предложены решения для экономического роста в сельском хозяйстве. В частности, Лукашенко собирается провести "точечную" приватизацию, чтобы снять с государства нагрузку убыточных колхозов и наладить сотрудничество с частным капиталом. Он считает, что именно противоречия между частным бизнесом и государством в России спровоцировали "молочные войны", когда Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию продукции отдельных белорусских предприятий.

В годовщину победы в Великой Отечественной войне Лукашенко сказал, что Белоруссии приходится бороться с "приватизацией" победы, несмотря на то, что весь советский народ внес в нее свой вклад.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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24.06.2018, 14:42
Гость: Гость

Как говориться, всему свое время. Вчера на остановке случайно прочла "совет", что делать, чтобы спастись от чипов и "начертаний" на лбу - оказывается это дача и секонд. Ну с дачей понятно, но даже секонд стоит денег, или они наверное предлагают часть продуктов продавать, чтобы покупать товары в секонде. Ну как бы там ни было, действительно пришло время "собирать камни". Поэтому сейчас поднимать экономику страны или свое личное благосостояние - это даже смешно. Время, когда это можно и нужно было делать, ушло безвозвратно. Как говорил мой прадед, а он был проповедник и в какой-то мере даже умел предсказывать будущее, что у нас жить будет хорошо, но недолго. Поэтому нужно за это время успеть - особенно настаивал на приобретении этой самой "дачи", поскольку без нее действительно будет тяжело. Я к чему веду - поздно уже что-то начинать и чего-то менять в своей жизни. "Титаник" уже не сможет изменить свой курс - время упущено безвозвратно. Вам дали шанс - целых 25 лет - я считаю, что этого времени было вполне достаточно, чтобы доказать свою состоятельность. Вы не справились с заданием, поэтому уже слишком поздно что-то менять...
24.06.2018, 14:39
Гость: надо, чтобы нашлась страна, которая захотела бы

Не найдется такой кроме России.
От России Бацька дистанцируется, значит просто так болтает.

Как оказалось в бытность премьер-министром ВВП дважды ездил в Киев и предлагал Януковичу очень выгодные совместные экономические проекты. Янукович намылился в Европу и гордо отказался.
Недавно ВВП был в Минске. Не может быть чтобы Лукашенке ничего стоящего не предлагал.
Кочеворяжится Бацька, цену себе набивает.
24.06.2018, 14:32
Гость: Зоя

Остроумно и точно. С удовольствием читаю Ваши комментарии.
Все комментарии (37)
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