Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Шкловском районе Могилевской области рассказал о негативных последствиях провала в экономике страны, пишет "Интерфакс".

По его мнению, если в ближайшие годы Белоруссия не преодолеет экономические проблемы, то может войти в состав другого государства или пережить войну "как в Украине". Лукашенко не уточнил, в состав каких государств может войти его страна.

В эфире телеканала ОНТ появились фрагменты его выступления на совещании, где были предложены решения для экономического роста в сельском хозяйстве. В частности, Лукашенко собирается провести "точечную" приватизацию, чтобы снять с государства нагрузку убыточных колхозов и наладить сотрудничество с частным капиталом. Он считает, что именно противоречия между частным бизнесом и государством в России спровоцировали "молочные войны", когда Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию продукции отдельных белорусских предприятий.

В годовщину победы в Великой Отечественной войне Лукашенко сказал, что Белоруссии приходится бороться с "приватизацией" победы, несмотря на то, что весь советский народ внес в нее свой вклад.