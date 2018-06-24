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Асад пообещал не допустить участия стран Запада в восстановлении Сирии

14:45 24.06.2018
Фото с сайта politikus.ru
Сюжет: Сирийский кризис

У Сирии достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе, заявил президент Сирии Башар Асад.

"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".

"Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать", - подчеркнул Асад. Он отметил, что Сирии "Запад не нужен".

"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.

По мнению Башара Асада, российское военное присутствие в Сирии необходимо для восстановления баланса сил в мире, пишет "Интерфакс".

"Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза. Для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара", - сказал он.

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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24.06.2018, 18:03
Гость: ABCD

У Сирии есть нефть и газ И не меньше чем у Ирана. Сирийская нефть была одной из причин пристального к ней интереса со стороны Израиля и Турции, в плане попыток её раздела.
24.06.2018, 17:54
Гость: Неравнодушный

А, Вы, уважаемый, пенсионер? Как то злобно радуетесь? Что же тут плохого, если помогать людям попавшим в страшную беду? Вы, пугаете, нас с какой целью?
24.06.2018, 16:57
Гость: а может ему ключ от квартиры или лучше сала?

Читаешь информацию от Асада и тут же вспоминаешь "Лаборатория Касперского» отказалась от сотрудничества с Европой". Один и тот же шаблон , словно снят с анекдота про хохлов: ты не будешь есть сало,потому что я тебе не дам.Европа не будет восстанавливать ,потому что все разрушения произвела Россия,но уже для россиян будет зудеж,что демократический Запад бесчеловечный.
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