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Приднестровье отказалось выводить из республики российских миротворцев

12:34 24.06.2018
Фото с сайта аbkhazia24.org
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Российские миротворцы на территории Приднестровья занимаются обеспечением мира и безопасности, решение об их выводе нельзя принимать без мнения властей региона, говорится в заявлении МИДа непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», — заявили также в ведомстве, добавив, что присутствие российских миротворцев в регионе отражено документально, а изменение формата миссии возможно только после того, как конфликт между Молдавией и ПМР будет урегулирован.

В министерстве также обратились к властям Молдавии с призывом сосредоточиться на «деятельной работе за столом переговоров», пишет РБК.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья 22 июня. В поддержку документа тогда высказались 64 страны, против — 15, еще 83 воздержались. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным, отметив, что оно может подорвать «хрупкий прогресс» в урегулировании конфликта.

Российские миротворцы были размещены в Приднестровье после вооруженных столкновений между силами Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в 1992 году.

Темы: Отношения России и Приднестровья, Ситуация вокруг Приднестровья
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Комментарии читателей
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24.06.2018, 20:07
Гость: Катапуся

Потому что русский мир - это Россия, а Россия - это не жизнь. Это слава. Русский мир не обязан сохранять жизни. Он обязан приумножать славу.
24.06.2018, 20:03
Гость: Alex202

Какие протесты, уважаемый? Они через депутатов обратились с просьбой оставить русский язык в качестве регионального. Депутатов банально избили. А на Тирасполь двинулись восстанавливать конституционный порядок "ополченцы". Таким способом Тирасполь вопросы решать не захотел и скромно предложил каждому идти своей дорогой. А затем Кишинев и сам отказался от Тирасполя, потому как тот в Молдове только с 1940 года (еще одно "преступление" коммунистов).
24.06.2018, 17:55
Гость: Потому

что против своей страны воюют только "власовцы". А нормальные граждане решают вопросы в своей стране путём протестов против правительства.
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