Приднестровье отказалось выводить из республики российских миротворцев

12:34

Российские миротворцы на территории Приднестровья занимаются обеспечением мира и безопасности, решение об их выводе нельзя принимать без мнения властей региона, говорится в заявлении МИДа непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», — заявили также в ведомстве, добавив, что присутствие российских миротворцев в регионе отражено документально, а изменение формата миссии возможно только после того, как конфликт между Молдавией и ПМР будет урегулирован.

В министерстве также обратились к властям Молдавии с призывом сосредоточиться на «деятельной работе за столом переговоров», пишет РБК.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья 22 июня. В поддержку документа тогда высказались 64 страны, против — 15, еще 83 воздержались. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным, отметив, что оно может подорвать «хрупкий прогресс» в урегулировании конфликта.

Российские миротворцы были размещены в Приднестровье после вооруженных столкновений между силами Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в 1992 году.