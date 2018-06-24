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Эрдоган объявил себя победителем на выборах до окончания подсчета голосов

23:24 24.06.2018
Коллаж с сайта islam.ru
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ссылаясь на неофициальные результаты, заявил о своей победе на выборах главы государства.

"Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство "Народному альянсу" [в него входит правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения]", - сказал лидер Турции в ходе обращения к народу по национальному телевидению. - "Явка на выборах была очень высокой, близкой к 90%. Я надеюсь, что никто не посмеет усомниться в выборной системе Турции и результатах голосования".

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении "продолжать укреплять демократию в стране, а также защищать права и свободы граждан".

Между тем официальный подсчет голосов до сих пор не завершился. Согласно последним данным ЦИК Турции, Эрдоган набирает 52,6% голосов, подсчитано 98,5% бюллетеней. Его ближайший конкурент, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, получает 30,8% голосов избирателей. Явка на выборах составила 87,9%, передает ТАСС.

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав законодательного органа. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган; Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии"; Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия; Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Темы: Выборы в мире, Турция
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