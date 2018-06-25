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В Киеве похитили сына ливийского дипломата

18:58 25.06.2018
Фото с сайта 112.ua
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 В Киеве полицейские разыскивают похитителей сына дипломата из Ливии, в украинской столице введен план "Перехват".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы от свидетелей. "Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в Киеве ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник, похищенный является сыном дипломата.

В свою очередь, как сообщает интернет-издание Insider.Ua, похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии.

Следователи начали уголовное производство по статье УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Позже в эфире канала "112.Украина" советник главы МВД Украины, депутат парламентской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко фактически подтвердил похищение сына ливийского дипломата.

"На данный момент полиция работает с родственниками и знакомыми похищенного, чтобы выяснить, какие были конфликты, какие были негативные ситуации. По этому вопросу пока еще общей картины нет. Очевидно, что, скорее всего, это сделано с целью выкупа в связи с финансовыми возможностями семьи, которая представляет Ливийскую Республику", - сказал Геращенко.

Темы: Украина, Происшествия в мире, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 00:10
Гость: всяя

Некоторые говорят-статья незаконное лишение свободы западное влияние но такое похищение невозможно в правовом государстве.
25.06.2018, 20:58
Гость: Да

не возбуждайтесь. Полиция оперативно нашла похищенного. С ним все в порядке. А вот похитители, которых разыскивают, имеют очень характерную внешность...
25.06.2018, 20:03
Гость: Ян

Деградация тотальная. Убийства и похищение людей, становится нормой. Хохляндия превращается в Сомали или Колумбию.
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