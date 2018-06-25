Жители Сирии предупредили Россию о готовящейся провокации‍

08:04

Жители провинции Идлиб сообщили, что боевики готовят провокацию с использованием постановочных видеороликов, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Инициатором, по информации ЦПВС, выступила группировка "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в России), соответствующую информацию передали российским военным по телефону.

По словам местных жителей, в минувшую пятницу в провинцию приезжали операторы одного ближневосточного информационного агентства.

"Данной группой совместно с террористами "Джебхат ан-Нусры"* проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активном "восстановлении" террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации", — уточняется в сообщении.

В качестве "подтверждающих кадров" планируется показать дома, разрушенные экстремистами во время столкновений с другими террористическими группировками.

По словам обратившихся, постановочные кадры обнародуют в арабских и западных информационных ресурсах. Они станут поводом для "очередных обвинений в адрес России", подчеркивается в сообщении.

Благодаря резонансу в СМИ боевики также надеются наладить финансирование вооруженных формирований через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб, отметили в ЦПВС.