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На Украине появился Высший антикоррупционный суд

14:12 26.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Подписание документа состоялось на церемонии выпуска студентов Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает «Укринформ».

«Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего лишь из двух статей. Статья первая: образовать Высший Антикоррупционный Суд. Статья вторая: местонахождение, территориальная юрисдикция и статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде», - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что этот закон был поддержан парламентом в первом и втором чтении в «очень короткие сроки».

7 июня Верховная Рада приняла закон «О Высшем антикоррупционном суде» и определила принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда (ВАС) как высшего специализированного суда в системе судоустройства, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности, а также особенности проведения конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

21 июня парламент в соответствии с требованиями Конституции принял так называемый «технический» закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Темы: Борьба с коррупцией в мире, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 16:17
Гость: Alex202

Хотелось бы так же наверняка знать предпочтения в валюте. Берут ли криптовалютой, к примеру, или только сигаретами?
26.06.2018, 15:03
Гость: неври патолог

Самоубийце стреляющему себя в ногу и понимающему где голова, врач помочь не в состоянии. Здесь должно быть участие потустороних сил,тем болеена забермуденой територии .
26.06.2018, 14:53
Гость: судья из Конотопа

вопрос возникает, даже два.
Сколько стоит должность судьи высшего антикоррупционного суда и кому заносить?
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