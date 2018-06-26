На Украине появился Высший антикоррупционный суд

14:12

Президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Подписание документа состоялось на церемонии выпуска студентов Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает «Укринформ».

«Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего лишь из двух статей. Статья первая: образовать Высший Антикоррупционный Суд. Статья вторая: местонахождение, территориальная юрисдикция и статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде», - подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что этот закон был поддержан парламентом в первом и втором чтении в «очень короткие сроки».

7 июня Верховная Рада приняла закон «О Высшем антикоррупционном суде» и определила принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда (ВАС) как высшего специализированного суда в системе судоустройства, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности, а также особенности проведения конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

21 июня парламент в соответствии с требованиями Конституции принял так называемый «технический» закон о создании Высшего антикоррупционного суда.