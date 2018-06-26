Сын-каратель гауляйтера Луганщины признал, что ВСУ грабят жителей Донбасса

10:11

Сын бывшего главы оккупационной администрации Луганщины Георгия Туки, который участвовал в карательной операции на Донбассе в составе 90-го батальона 81-й бригады ВСУ, сам того не желая, признал, что «освободители» занимаются мародёрством на захваченных ими территориях.

«Горжусь тем, что наше подразделение никогда не принимало участие в каких-либо мародёрствах, отжимах, контрабандах и прочих грязных делах», — гордо пишет Павел Тука.

«Наш батальон заработал своё имя кровью и жизнями десятков Героев, двое из которых получили звание Героя Украины посмертно!» — продолжает он, а мы добавим, что кровь эта принадлежит мирным жителям Донбасса.

Причиной вспомнить «былые заслуги» своего карательного подразделения для сына гауляйтера стало обвинение, прозвучавшее из уст депутата Рады Антона Яценко, который назвал одного из карателей «убийцей мирных жителей и мародёром», сообщает «Русская Весна».

Правда взбесила сына Туки настолько, что он сделал запись в социальной сети, не подумав и, видимо, не перечитав написанное.

«Сегодня нардеп Яценко … позволил себе назвать нашего сослуживца-киборга, парня, который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал — убийцей мирных жителей и мародёром!»

Нам лишь остаётся посоветовать Туке-младшему не «палиться» так сильно.