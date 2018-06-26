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Сын-каратель гауляйтера Луганщины признал, что ВСУ грабят жителей Донбасса

10:11 26.06.2018
Фото из соцсети Facebook
Фото из соцсети Facebook
Сюжет: Противостояние на Украине

Сын бывшего главы оккупационной администрации Луганщины Георгия Туки, который участвовал в карательной операции на Донбассе в составе 90-го батальона 81-й бригады ВСУ, сам того не желая, признал, что «освободители» занимаются мародёрством на захваченных ими территориях.

«Горжусь тем, что наше подразделение никогда не принимало участие в каких-либо мародёрствах, отжимах, контрабандах и прочих грязных делах», — гордо пишет Павел Тука.

«Наш батальон заработал своё имя кровью и жизнями десятков Героев, двое из которых получили звание Героя Украины посмертно!» — продолжает он, а мы добавим, что кровь эта принадлежит мирным жителям Донбасса.

Причиной вспомнить «былые заслуги» своего карательного подразделения для сына гауляйтера стало обвинение, прозвучавшее из уст депутата Рады Антона Яценко, который назвал одного из карателей «убийцей мирных жителей и мародёром», сообщает «Русская Весна».

Правда взбесила сына Туки настолько, что он сделал запись в социальной сети, не подумав и, видимо, не перечитав написанное.

«Сегодня нардеп Яценко … позволил себе назвать нашего сослуживца-киборга, парня, который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал — убийцей мирных жителей и мародёром!»

Нам лишь остаётся посоветовать Туке-младшему не «палиться» так сильно.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 13:48
Гость: извращенцы рассуждают о гумманизме

Это рассуждают те, у которых в героях головорезы мильчаков и гиви .А "герой," у которого сгорела вся семья ,получив индульгенцию от воровской партии, воспылал желанием поменять окружающий мир вранья и тотальной коррупции ,в котором за упоминание фамилии Навального грозит увольнение.
26.06.2018, 12:18
Гость: гость

Поясняю для особо одаренных. Гордится тем, что не убивал, когда это делали другие. Нормальному человеку в голову не придет гордится, что он не убийца.
26.06.2018, 12:16
Гость: Признался

Был на Донбассе,и убивал людей которые были не довольны переворотом. Людей которые против Бандеровщины и героизации Шухевича и СС Галичина.
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