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Российский журналист Евгений Примаков задержан в Киеве

14:37 26.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российского журналиста Евгения Примакова задержали в Киеве. Об этом в фейсбуке рассказал Алексей Потемкин — советник Примакова в «Русской гуманитарной миссии». Журналист возглавляет эту организацию.

Примаков собирался выступить на экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. Сам журналист в фейсбуке отметил, что его задержали и запретили въезд на Украину как персоне, угрожающей безопасности страны. У него забрали паспорт и обещали вернуть его перед вылетом в Москву, который запланирован на вечер 26 июня.

В МИДе России корреспонденту РИА Новости рассказали, что посольство России в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову.

Евгений Примаков ведет программу «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». Ранее он работал на НТВ. Примаков также является членом Общественной палаты России.

15 мая на Украине был арестован главред РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский. Вышинский имеет двойное гражданство, однако после задержания он отказался от украинского паспорта, сохранив российский. Вышинского обвиняют в госизмене, отмечая, что за свою «подрывную информационную деятельность» он регулярно получал из Москвы по 53 тысячи евро.

Темы: Киев, Украина, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 15:36
Гость: и еще

В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.
26.06.2018, 15:08
Гость: неври патолог

А нахрена лезть в королевство кривых зеркал ,забермуденый територий.
26.06.2018, 14:57
Гость: Карательный Психиатор

А можно лекцию прочесть про вашу демократию?
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