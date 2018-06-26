Российский журналист Евгений Примаков задержан в Киеве

14:37

Российского журналиста Евгения Примакова задержали в Киеве. Об этом в фейсбуке рассказал Алексей Потемкин — советник Примакова в «Русской гуманитарной миссии». Журналист возглавляет эту организацию.

Примаков собирался выступить на экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. Сам журналист в фейсбуке отметил, что его задержали и запретили въезд на Украину как персоне, угрожающей безопасности страны. У него забрали паспорт и обещали вернуть его перед вылетом в Москву, который запланирован на вечер 26 июня.

В МИДе России корреспонденту РИА Новости рассказали, что посольство России в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины из-за отказа во въезде Примакову.

Евгений Примаков ведет программу «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». Ранее он работал на НТВ. Примаков также является членом Общественной палаты России.

15 мая на Украине был арестован главред РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский. Вышинский имеет двойное гражданство, однако после задержания он отказался от украинского паспорта, сохранив российский. Вышинского обвиняют в госизмене, отмечая, что за свою «подрывную информационную деятельность» он регулярно получал из Москвы по 53 тысячи евро.