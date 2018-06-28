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Меркель назвала введенные США пошлины противозаконными

12:48 28.06.2018
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
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В Берлине считают введенные США пошлины противозаконными, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

При этом она добавила, что Германия хотела бы продолжать переговоры, пишет РИА Новости.

"Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", — заявила Меркель, выступая в бундестаге.

Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) сильно ухудшило отношения США с ключевыми парнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры.

Аналогичные ограничительные меры по некоторым американским товарам ввели Евросоюз и Китай. Такую возможность рассматривает и Россия. Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.

Темы: Ангела Меркель, Германия, США, Акцизы и пошлины , Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 17:07
Гость: Как

против России, так законно. Как в самих плюнули, так незаконно. Получайте швабы, заслужили.
28.06.2018, 16:21
Гость: 2018

Немецкая овчарка жалуется на хозяина, что ей незаконно мало положили похлебки в миску
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