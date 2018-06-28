Меркель назвала введенные США пошлины противозаконными

12:48

В Берлине считают введенные США пошлины противозаконными, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

При этом она добавила, что Германия хотела бы продолжать переговоры, пишет РИА Новости.

"Каким образом мы вступим в эти переговоры — это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", — заявила Меркель, выступая в бундестаге.

Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) сильно ухудшило отношения США с ключевыми парнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры.

Аналогичные ограничительные меры по некоторым американским товарам ввели Евросоюз и Китай. Такую возможность рассматривает и Россия. Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.