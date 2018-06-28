Россия обвинила Великобританию в подкупе участников ОЗХО

20:49

Великобритания и ее партнеры подкупали некоторых участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) при голосовании по расширению мандата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата", — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Захаровой, в результате политических манипуляций, а также прямого подкупа и откровенного шантажа со стороны Лондона и других государств удалось принять "одиозный проект решения".

Накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО. Оно разрешило организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку документа выступили 82 делегации, против — 24.