]]> ]]>
Главная В мире Новости

Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы

19:30 28.06.2018
Михаил Саакашвили. Фото с сайта wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Тбилисский городской суд признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы, пишет "Интерфакс".

По тому же уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 году. Экс-депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили с тяжелыми травмами попал в больницу. Уголовное дело по этому инциденту заново возбудили в 2013 году, после смены власти в Грузии.

Ранее Гелашвили не раз заявлял журналистам, что его избиение было лично организовано Саакашвили, которого он в 2005 году публично обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости. Одним из главных свидетелей обвинения в суде стала бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы над Гелашвили.

Экс-президент Саакашвили ранее был осужден грузинским судом по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающихся растраты госсредств и превышения полномочий.

Темы: Грузия, Михаил Саакашвили
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.06.2018, 22:05
Гость: гнус

Еще одно нервное потрясение будет у "какабидзе",то Союз покоя не давал,теперь другана осудили,выдержал бы старик,неровен час....
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.