]]> ]]>
Главная В мире Новости

Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке

13:57 28.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Удары коалиции во главе с США в Сирии и Ираке привели к гибели 939 мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет объединения.

Всего за четыре года коалиция нанесла 29596 ударов.

"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая 2018 года эта цифра составляла 892 человека.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость", направленную против террористов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. Российский МИД неоднократно подчеркивал, что это нарушает международное право.

Темы: Сирия, США, Военные альянсы в мире, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.06.2018, 17:58
Гость: alvarez

Ты бы видео с города Ракки посмотрел что-ли, ты Патриот Израиля.Судя по разрушениям,там десятки тысяч погибших!
28.06.2018, 17:09
Гость: А

время то рабочее.
28.06.2018, 17:04
Гость: ВАР

А ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ НЕ ВЕДЕТ ПОДСЧЕТ ЖЕРТВ ЗАПАДА? ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА И ПУБЛИЧНО ДОКУМЕНТАЛЬНО НЕ ОБВИНЯЕТ ЗАПАД? ЧТО МЕШАЕТ ПРИЖАТЬ ИХ?
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.