Коалиция признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке

13:57

Удары коалиции во главе с США в Сирии и Ираке привели к гибели 939 мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет объединения.

Всего за четыре года коалиция нанесла 29596 ударов.

"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая 2018 года эта цифра составляла 892 человека.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость", направленную против террористов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. Российский МИД неоднократно подчеркивал, что это нарушает международное право.