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США призвали страны Совбеза ООН ввести санкции против Ирана

06:47 28.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана за "пагубное поведение" страны в регионе, пишет РИА Новости.

"Когда мы сталкиваемся со страной, которая постоянно нарушает резолюции совета, очень важно продолжать политику значимых последствий", — сказал он на заседании СБ ООН, посвященном выполнению Тегераном ядерной сделки.

Он добавил, что США готовы работать с членами совета, чтобы предпринять шаги против "угрозы, которую представляет Иран".

Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана ранее введенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале мая глава Белого дома объявил о выходе из многостороннего соглашения. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения, в том числе против стран, которые ведут бизнес с Тегераном.
В то же время остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от подобного шага.

Так, французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что отказ США от ядерной сделки может привести к войне. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что такое решение лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия. Критика в адрес Вашингтона также звучала из Лондона и Берлина.

 

РИА Новости 

Темы: США, Организация объединенных наций (ООН), Ядерная программа Ирана
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