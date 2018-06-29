Канада введет ответные пошлины на товары из США

21:36

Канада введет ответные пошлины против США 1 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу "доллар за доллар", — сказала Фриланд. По ее словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не отменит ввозной сбор на сталь и алюминий из Канады.

Оттава предоставит помощь своим производителям стали и алюминия, а также фермерам. На эти цели выделят два миллиарда канадских долларов (примерно 1,5 миллиарда долларов США).

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", — подчеркнула Фриланд.

По ее словам, действия Канады оправданы в рамках зоны свободной торговли НАФТА, включающей Канаду, Мексику и США, а также в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). "Наши действия являются ответными. Действия США незаконны в рамках ВТО и НАФТА, поэтому мы и подали туда иски", — пояснила министр.

Она сообщила, что ставка новых ввозных пошлин на ряд американских товаров составит 15 и 25 процентов. Общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США).

Принятое в марте решение Соединенных Штатов ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) сильно ухудшило отношения Вашингтона с ключевыми парнерами в Европе и Азии. Последовали ответные меры.

Аналогичные ограничительные меры по некоторым американским товарам ввели Евросоюз и Китай. Такую возможность рассматривает и Россия. Ранее днем Москва подала иск в ВТО.

Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.