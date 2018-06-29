Евросоюз договорился о продлении санкций против России

07:25

Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — сказал источник.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил в среду, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

Ранее Конти выражал готовность работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.