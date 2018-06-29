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Евросоюз договорился о продлении санкций против России

07:25 29.06.2018
Фото с сайта Stockinfocus.ru
Фото с сайта Stockinfocus.ru
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Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

"Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев", — сказал источник.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. В марте 2015 года лидеры стран Евросоюза привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет ЕС продлил санкции до 31 июля 2018 года.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил в среду, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

Ранее Конти выражал готовность работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Темы: Россия, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 10:10
Гость: Du Pape

Фашисты остаются фашистами. Не смогли победить в войне и на футбольном поле, нате вам санкции. А иуды вроде тебя, радуются.
29.06.2018, 10:06
Гость: Русский

... продажный эмигрант, опять чушь всякую пишешь.
С чего ты взял, что товары из ЕС более "качественные"?? Был период ЗАСИЛИЯ продуктов из ЕС,когда гнали всякую ХРЕНЬ. Но это всё сегодня ОБРУБИЛИ.
Сегодня РОССИЯ другая, БОГАТАЯ. Мы смотрим НА КАЧЕСТВО, а не НА ЦЕНУ. Русским производителям ВЫГОДНО стало делать КАЧЕСТВЕННО ( прибыли больше), и это всегда ниже в конечной цене, чем качественное импортное ибо у них большие издержки на транспорт, таможня, кредиты в валюте , да и производство дорогое- электроэнергия, налоги , раб.сила. Так что не надо ля-ля.
Написал не понаслышке, как ты . Ибо сам работаю на российском рынке и отлично знаю, как надо ДАВИТЬ конкурентов из-за бугра и продажных дерьмократов! А если правительство РФ помогает в этом, то им спасибо. А за Нами- Русскими, дело не станет!
29.06.2018, 10:01
Гость: гнус

Команда из Вашингтона еще "не дадена"(вряд ли будет дана), эта ситуация надолго и кремлевский "здравый смысл" "просют" не беспокоится,он "живет" только в Кремле.
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