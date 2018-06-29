Стало известно об участии Ми-5 и Ми-6 в пытках после теракта 9/11

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Сотрудники британских спецслужб Великобритании Ми-5 и Ми-6 были причастны к сотням случаев пыток в отношении подозреваемых в терактах 11 сентября 2001 года, пишет газета The Guardian со ссылкой на материалы докладов, обнародованные комитетом парламента Великобритании по разведке и безопасности.

В документах говорится, что сведений о непосредственном участии британских спецслужб в пытках подозреваемых нет, но они были "на ранней стадии" осведомлены о неподобающем обращении с задержанными в США.

Отмечается, что сотрудники Ми-5 и Ми-6 как минимум в 13 случаях становились свидетелями пыток подозреваемых, в 25 случаях задержанные обращались к британским представителямм с жалобами на неподобающее обращение. Также в 232 случаях спецслужбы Великобритании предоставляли разведданные другим службам, хотя были в курсе возможного жестокого обращения с подозреваемыми со стороны американских коллег.

В 198 случаях сотрудники спецслужб Великобритании принимали сведения, полученные другими странами от задержанных, хотя не было точно известно, как с ними обращались.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна должна гордиться работой спецслужб, но совершенно правильно требовать от них соответствия самым высоким стандартам в защите национальных интересов.

Издание пишет, что в связи с докладами будет допрошен бывший премьер-министр страны Джек Стро, занимавший этот пост в период с 2001 по 2006 годы. Будучи министром он отвечал за работу Ми-6 и Центра правительственной связи, однако о многих деталях деятельности этих структур он, якобы, узнал только из доклада.