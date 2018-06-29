СМИ: Трамп планирует заключить с Путиным сделку по Сирии

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить с российским лидером Владимиром Путиным соглашение, которое позволит ускорить вывод американских войск из Сирии. Сделка, по данным источников CNN, будет обсуждаться на встрече Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля.

По словам источников телеканала, соглашение касается территории на юго-западе Сирии у границы с Иорданией. Предполагается, что в рамках сделки сирийские власти с помощью России возьмут эту территорию под свой контроль. США, в свою очередь, получат гарантии того, что повстанцы, которых поддерживают американцы, смогут беспрепятственно покинуть этот регион.

Встреча Путина и Трампа была согласована в конце июня. Для этого Москву посетил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Саммит, который пройдет в Хельсинки 16 июля, будет первыми двусторонними переговорами Трампа и Путина.