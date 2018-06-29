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СМИ: Трамп планирует заключить с Путиным сделку по Сирии

10:01 29.06.2018
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить с российским лидером Владимиром Путиным соглашение, которое позволит ускорить вывод американских войск из Сирии. Сделка, по данным источников CNN, будет обсуждаться на встрече Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля.

По словам источников телеканала, соглашение касается территории на юго-западе Сирии у границы с Иорданией. Предполагается, что в рамках сделки сирийские власти с помощью России возьмут эту территорию под свой контроль. США, в свою очередь, получат гарантии того, что повстанцы, которых поддерживают американцы, смогут беспрепятственно покинуть этот регион.

Встреча Путина и Трампа была согласована в конце июня. Для этого Москву посетил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Саммит, который пройдет в Хельсинки 16 июля, будет первыми двусторонними переговорами Трампа и Путина.

Темы: Дональд Трамп, Россия, Отношения России и США, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 15:12
Гость: все как обычно...

американцы делают ноги из Сирии, отчетливо понимая, что через годик-другой (а то и гораздо раньше)окрепшая и перевооруженная сирийская армия помножит их жалкие 2 тыс. солдат на ноль и никакие пиндосовские ВВС не помогут, потому что "сирийцы" их будут активно сбивать. Понятное дело, что остающиеся бармалеи обречены на гибель, но что бы они не стреляли в спину убегающим пиндосам, их типо, "отпустят" в другой регион, где сирийцы и замочат всех до единого.
Такова судьба всех штатовских подстилок в том числе и с незалежной от ума хохлодержавы - быть использованной туалетной бумагой.
29.06.2018, 13:44
Гость: Оллес

добился весомого результата на переговорах с Ким ????
a kakogo,sorry ?
...тоже ждет результата. ???
kakogo ?Putin umnee ego na PORJADOK :))
29.06.2018, 13:29
Гость: 0529,.

Не волнуйтесь, Трамп не Обама - на этот раз Путин слово держать будет.
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