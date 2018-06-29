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Пять человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде

06:48 29.06.2018
Скриншот с сайта cbsnews.com
Скриншот с сайта cbsnews.com
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Пять человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в редакции американской газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Как сообщает CBS, нападавший открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь. Сотрудники редакции пытались спрятаться от него на полу и под столами. Через некоторое время после начала стрельбы мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу.

Нападавший был арестован полицией. При обыске в его рюкзаке нашли дымоые шашки. Стрелок отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию личности по отпечаткам.

Благодаря базе данных паспортов, личность нападавшего установить удалось, им оказался 38-летний жидель Мэриленда Джаррод Рамос.

По данным полиции, атака на редакцию была спланированной и целенаправленной. С 2011 года Рамос судиля с газетой, обвиняя ее в клевете, однако все суды он проиграл. 

Темы: США, Происшествия, Чрезвычайные происшествия, СМИ и журналистика
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