Пять человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде

06:48

Пять человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в редакции американской газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Как сообщает CBS, нападавший открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь. Сотрудники редакции пытались спрятаться от него на полу и под столами. Через некоторое время после начала стрельбы мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу.

Нападавший был арестован полицией. При обыске в его рюкзаке нашли дымоые шашки. Стрелок отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию личности по отпечаткам.

Благодаря базе данных паспортов, личность нападавшего установить удалось, им оказался 38-летний жидель Мэриленда Джаррод Рамос.

По данным полиции, атака на редакцию была спланированной и целенаправленной. С 2011 года Рамос судиля с газетой, обвиняя ее в клевете, однако все суды он проиграл.